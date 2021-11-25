الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

طريق الكباش
طريق الكباش

توجه نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين في مصر إلى الأقصر لتغطية الاحتفال الذي يحضره  الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح طريق الكباش ونقل وقائع هذا الحدث الكبير إلى العالم.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيبات الخاصة بحضور هذا العدد الكبير من مراسلى الإعلام الدولي وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لنقل صورة حقيقية عن هذه المناسبة الكبرى إلى كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا بإتاحة التردد الذي وفرته وزارة السياحة والآثار  مجاناً لأكثر من 1200 مراسل للإعلام الدولي لمتابعة وقائع الاحتفال، إضافة إلى مكاتب الإعلام الخارجي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، وجنوب إفريقيا بحيث تستطيع كافة وسائل الإعلام الدولية بث الحدث في نفس توقيت إذاعته في مصر.

وسائل الإعلام العالمية وسائل الاعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقصر طريق الكباش

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