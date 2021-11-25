الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتر ساق المصابة في حادث اقتحام مقطورة لمخبز ديرب نجم بالشرقية

الحادث
الحادث

أجرت السيدة المصابة في حادث اقتحام مقطورة لمخبز بديرب نجم جراحة لبتر ساقيها، بعدما أصيبت بكسور في الساق، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب المتوفي بالحادث.

ولقى عامل شاب مصرعه فيما أصيبت ربة منزل، في حادث تصادم مقطورة، بمخبز بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عامل، يدعى “كريم أشرف على، 19 سنة”، وإصابة ريهام نبيل، بكسر في الساقين، إثر حادث اقتحام سيارة مقطورة بالمخبز.

وانتقلت الأجهزة الامنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين والوفيات.

شرطة الحماية المدنية محافظة العلاج امن الشرقية حادث تصادم مستشفى ساق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الرئيس السيسى يوجه بإدراج قرية «غرب أسوان» ضمن «حياة كريمة»

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الدستور» تلتقى كبير عمال معابد الكرنك قبل افتتاح طريق الكباش (فيديو)

تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال 10 أيام من الحملة القومية الثالثة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس