بتر ساق المصابة في حادث اقتحام مقطورة لمخبز ديرب نجم بالشرقية

أجرت السيدة المصابة في حادث اقتحام مقطورة لمخبز بديرب نجم جراحة لبتر ساقيها، بعدما أصيبت بكسور في الساق، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب المتوفي بالحادث.

ولقى عامل شاب مصرعه فيما أصيبت ربة منزل، في حادث تصادم مقطورة، بمخبز بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع عامل، يدعى “كريم أشرف على، 19 سنة”، وإصابة ريهام نبيل، بكسر في الساقين، إثر حادث اقتحام سيارة مقطورة بالمخبز.

وانتقلت الأجهزة الامنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين والوفيات.