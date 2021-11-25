«70 رحلة يومية».. زيادة معدلات التشغيل بين المطارات المصرية والإماراتية

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المطارات المصرية الإقليمية والسياحية والرئيسية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات خلال الفترة الراهنة، تشهد منظومة الطيران المدني، زيادة هائلة في معدلات التشغيل الجوية والركابية عبر مختلف شركات النقل الجوي الإماراتي.

وأضافت أن المطارات المصرية تشهد انطلاق ووصول ما يقرب من 70 رحلة جوية دولية يوميا، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة وتزامنا مع حلول الفصل الشتوي، ستشهد الحركة الركابية والجوية بين البلدين زيادة في الحجوزات للتنقل والسفر بين البلدين.