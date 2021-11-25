وزيرة التجارة تبحث مع وفد «رجال الأعمال البحرينية» سبل تعزيز التعاون

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين.

وأشار إلى الدور المهم لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين، في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني، على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الاعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديريي كبرى المؤسسات والشركات البحرينية برئاسة أحمد عبدالله بن هندي، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وقالت الوزيرة، إن هناك فرصًا متميزة أمام دوائر الأعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري، والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاءات وتجارة التجزئة.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين، بلغ خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الخضروات والفاكهة والأثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته، مشيرةً إلى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات، خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال بالبلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

ولفتت إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية، بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرةً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة، وأنه تم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي

واشارت جامع إلى أن اللقاء استعرض امكانية انشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر

ومن جانبه، أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحرينية الى اهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الاعمال الحالية في مصر، والتي تشجع على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الاعمال في البلدين.

وذكر أنه يجرى حاليًا الترتيب لزيارة وفد من رجال الاعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل، بهدف استعراض فرص إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.