الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير الكويت يعزي الرئيس الروسي في ضحايا حريق منجم سيبيريا

نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،ـ عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث أيضا ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وفاة 11 شخصا  جراء حادث وقع بمنجم فحم في سيبيريا

وكانت السلطات في منطقة كيميروفو  بسيبيريا، قد أعلنت، اليوم الخميس، مقتل 11 شخصا جراء حادث وقع بمنجم فحم بالمنطقة.
 ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان لحاكم المنطقة سيرجي تسيفيليف القول إن 11 شخصا لقوا حتفهم، فيما أعلنت الحكومة المحلية إن 35 آخرين لا يزالون محاصرين في المنجم.
 

وتم نقل 43 عاملا للمستشفى، أربعة منهم في حالة حرجة وتتواصل عملية الإنقاذ في الموقع، وكانت تقارير أفادت بأن 285 عاملا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث وأنه جرى إجلاء 236 منهم.
 ونقلت عن مصدر في خدمات الطوارئ القول إن الحادث نتج عن اشتعال غبار الفحم في فتحة تهوية، ومن ثم انتشر الدخان في جميع أنحاء المنجم، دون أن يحدث انفجار أو أضرار في المنجم نفسه.

عمليات الانقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة

وقال الوزير الروسي لحالات الطوارئ عبر منصة تيلغرام "إن عمليات الانقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة تمّ إنقاذ 237 شخصًا وجُرح 45 شخصًا، ولا يزال 48 شخصًا عالقين في المنجم"، فيما توفي شخص على الأقل.

أمير الكويت سيبيريا منجم في سيبيريا الكويت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

مشارك في كورال الفيلهارموني بافتتاح طريق الكباش: نُكمل مسيرة الفراعنة

خطة «الصحة» لتأمين فعاليات «افتتاح طريق الكباش»

وزراء «غاز شرق المتوسط» يقرون برنامج عمل المنتدى خلال 2022

الرئيس السيسى يوجّه بضم قرى مركز أسوان لـ«حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس