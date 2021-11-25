أمير الكويت يعزي الرئيس الروسي في ضحايا حريق منجم سيبيريا

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،ـ عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث أيضا ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وفاة 11 شخصا جراء حادث وقع بمنجم فحم في سيبيريا

وكانت السلطات في منطقة كيميروفو بسيبيريا، قد أعلنت، اليوم الخميس، مقتل 11 شخصا جراء حادث وقع بمنجم فحم بالمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان لحاكم المنطقة سيرجي تسيفيليف القول إن 11 شخصا لقوا حتفهم، فيما أعلنت الحكومة المحلية إن 35 آخرين لا يزالون محاصرين في المنجم.



وتم نقل 43 عاملا للمستشفى، أربعة منهم في حالة حرجة وتتواصل عملية الإنقاذ في الموقع، وكانت تقارير أفادت بأن 285 عاملا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث وأنه جرى إجلاء 236 منهم.

ونقلت عن مصدر في خدمات الطوارئ القول إن الحادث نتج عن اشتعال غبار الفحم في فتحة تهوية، ومن ثم انتشر الدخان في جميع أنحاء المنجم، دون أن يحدث انفجار أو أضرار في المنجم نفسه.

عمليات الانقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة

وقال الوزير الروسي لحالات الطوارئ عبر منصة تيلغرام "إن عمليات الانقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة تمّ إنقاذ 237 شخصًا وجُرح 45 شخصًا، ولا يزال 48 شخصًا عالقين في المنجم"، فيما توفي شخص على الأقل.