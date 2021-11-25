الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق ووصول 342 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 342 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمرحلتي السفر والوصول، من وإلى مختلف المدن العربية والإفريقية والعواصم العالمية، لنقل ما يقرب من 42 ألف راكب مختلف الجنسية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم حتى الآن.

والمقرر أن تستقبل صالات السفر الدولية والداخلية 181 رحلة جوية تنقل حوالي 20.805 راكب، عبر 150 رحلة جوية لمختلف شركات الطيران العربية والإفريقية والأوروبية والمصرية الوطنية والخاصة.

كما ستشهد صالات الوصول الدولية والداخلية وصول 21.634 راكب مختلف الجنسيات على متن 166 رحلة جوية دولية وداخلية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

معدلات التشغيل الجوية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

مطار القاهرة الدولي قرية البضائع وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية تفشي فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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