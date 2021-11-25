الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الجيزة: تتظيم قافلة علاجية وتنموية شاملة لأهالي «الحوامدية»

قافلة علاجية بالحواميدية
قافلة علاجية بالحواميدية

نظمت محافظة الجيزة، قافلة علاجية وتنموية شاملة لأهالي قرية "أم خنان" بمدينة الحوامدية بالتنسيق مع جامعة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقرى الأكثر احتياجًا. 

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن القافلة العلاجية ضمت ١٣ تخصصًا طبيًا، وقامت بالكشف على ٧٧٢ مواطن وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تستدعي المستشفيات لاستكمال المراحل العلاجية، لافتًا إلى أن التخصصات قد شملت: "رمد وجراحة عامة وأمراض باطنة وجلدية وعظام وأمراض متوطنة وأطفال وطب أسرة وأنف وأذن وأمراض نساء وروماتيزم وعلاج طبيعى وأسنان".

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كما شملت القافلة التثقيفية، عقد لقاءات مع الأهالي بحضور أساتذة من كلية الطفولة ومن قطاعات السموم والإدمان وذلك تحت شعار "حياة كريمة" لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

كما تم تنفيذ حملة توعية شاملة لأطفال مدارس الوحدة الابتدائية بـ"أم خنان" والمدرسة الإعدادية بنين ومدرسة النور الإعدادية بنات، بالإضافة إلى تنفيذ قافله بيطرية تم الكشف فيها على ١٧٤ رأس ماشية وتقديم العلاج المناسب لهم.

جامعة القاهرة قوافل علاجية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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