الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: «أوبك» تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج

أوبك
أوبك

أعلن العراق، اليوم الخميس، أن منظمة اوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الانتاج،  كاشفا عن أن برنامج للمنظمة يستمر إلى العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن أزمات السوق العالمي جعل جميع الدول المنتجة الذين مع "أوبك بلس" يتخذون خطوات تضامن لمواجهة المشكلة ومن ضمن قراراتها تقييد الإنتاج لامتصاص الفائض النفطي،  الذي تولد نتيجة الأزمات المتعاقبة ووضع برنامج واضح بالتزامن مع مراقبة السوق النفطي وتداعياته وبالتالي التزام الأعضاء وفق هذا الاتفاق لخفض الإنتاج ضمن برنامج مدروس ادى الى امتصاص الفائض النفطي وتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية"، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية 

وأشار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إلى أن "الخطوات التي اتخذتها أوبك هدفها إعادة التوازن للسوق النفطي واعادة الاستقرار بين العرض والطلب نتيجة الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي".

- الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية 

وتابع إلى أن" هناك تقارير متباينة حول أسعار النفط وزيادة العرض والطلب وارتفاع الأسعار وهذه التقارير تصدر من جهات مختصة"، لافتاً، إلى أن "الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الاسواق العالمية بعد التعافي وهناك تحذير من عودة الجائحة وضعت الحسابات بحالة مربكة".

واضاف ان "بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر مصدر ومنتج في العالم وجدت ان ارتفاع الاسعار اثر عليها داخليا لذلك طلبت من اوبك ان تضخ المزيد من النفط"، مبيناً، ان "  أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الانتاج وهذا البرنامج حقق نجاحاً، وبالتالي لا تريد أوبك أن تخسر هذا النجاح بضخ مزيد من النفط لان الاسواق النفطية لاتزال هشة وممكن لأي كميات اضافية أن تؤدي الى انهيار بالاسعار او فائض معين ".

وبيّن، أن" العراق من ضمن دول العالم المتضامنة مع منظمة اوبك بلاس ولديها برنامج ويسير بخطى جيدة وحققت نجاحات وحتى الآن السوق النفطي مراقب من اوبك بلاس وفي ضوء التقارير تتخذ اوبك القرارات المناسب ولديها برامج لضخ 400 ألف برميل وفق برنامج محدد من الآن الى العام المقبل ".

العراق منظمة اوبك الانتاج عمليات الضخ برنامج للمنظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرئيس السيسى يستمع إلى شرح حول جهود «حياة كريمة» فى أسوان

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

أبرزهم «حماقي» و«الفشني».. تعرف على مطربي حفل افتتاح طريق الكباش

«عودة الصيف».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

المتهم بهتك عرض طفلة وقتلها يمثل جريمته أمام نيابة كوم حمادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس

«المالكي» يدين الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات