الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تفاصيل الحالة الصحية لمايا مرسي بعد تعرضها لحادث سير

مايا مرسي
مايا مرسي

تعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، لحادث تصادم وهي في طريقها إلى مطار القاهرة، للسفر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في احتفالية طريق الكباش مساء.

وجرى نقل “مرسي” إلى المستشفى، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتي أكدت أنها بخير.

وقرر الفريق الطبي المعالج، أن تظل رئيس القومي للمرأة تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.
هذا وتباشر النيابة التحقيق في إصابة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إثر حادث تصادم أمام مطار القاهرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ويعمل رجال المباحث، على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات، أن الدكتورة مايا مرسي تعرضت لحادث سيارة، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى، في محيط مطار القاهرة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها لأقرب مستشفى.

وتبين أن الدكتورة مايا مرسي، كانت متجهة إلى مدينة الأقصر لحضور افتتاح طريق الكباش.
  

حادث تصادم مستشفى مطار القاهرة المجلس القومي للمرأة محافظة الأقصر مايا مرسي القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي

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