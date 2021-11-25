مايا مرسى تتعرض لحادث سير فى طريقها لمطار القاهرة

تباشر النيابة التحقيق في إصابة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إثر حادث تصادم أمام مطار القاهرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ويعمل رجال المباحث، على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات، عن أن الدكتورة مايا مرسي تعرضت لحادث سيارة، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى، في محيط مطار القاهرة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها لأقرب مستشفى.

وتبين أن الدكتورة مايا مرسي، كانت متجهة إلى مدينة الأقصر لحضور افتتاح طريق الكباش.