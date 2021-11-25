وفد الأمم المتحدة يُتابع أعمال مشروع الصرف الصحي بـ«طبل»

التقى العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس مشروع دعم الابتكار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب، على رأس وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومندوب الشركه الرومانية "Arges".

وتأتي الزيارة لمتابعة الأعمال المدنية القائمة لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طبل واستعدادًا لاستلام الأعمال والتحضير لتوريد المحطة وفقًا للجدول الزمني المقرر.

وفي هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا المشروع جاء نتيجة الجهد الكبير الذي قدمته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من خلال تقديم دعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوى وسعيها المتواصل في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ سواء من الجهات المانحة أو من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى اهتمام الشركة القابضة لهذا المشروع وتقييمه تمهيدا لنقل التجربة فى القرى الصغيره لسرعة الانجاز فى خدمة الصرف الصحى.

وقال العميد خالد جمال، إن الشركه تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، حيث تم الانتهاء من شبكه الانحدار وبياره التجميع والقواعد الخرسانية اللازمة لتركيب المحطة وحوض التطهير بالكلور للمياه المعالجة وأصبح الموقع جاهز لاستلام وحده المعالجة من الجانب الروماني.

وأشاد رئيس مياه دمياط، بجهود فريق المشروع وسرعه الإنجاز والتنسيق المتواصل مع أطراف المشروع لتركيب وحده المعالجه بقريه طبل.

وأوضح الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس المشروع اهتمام الشركة القابضة بالبحوث العلمية التطبيقية من أجل وضع حلول علمية وتكنولوجيات الصرف الصحى اللامركزي بالتعاون مع الجهات المحليه والدولية.

وأشاد بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشريه Un Habitat لتغطية خدمة الصرف الصحي للمجتمعات الصغيرة بتكلفة اقتصادية، والحفاظ على البيئه حيث اشار ان وحده معالجه مدمجه بتكنولوجيا رومانية، بسعه 500 متر مكعب يوميا ووحده تجفيف الحمأه، باستخدام الضاغط الحلزوني للحمأه الناتجة، سيتم تشغيلها بقريه طبل مركز دمياط فى يناير ٢٠٢٢، وتقييم النموذج تمهيدا لتطبيقها فى القرى المماثلة.