الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني سويف

الحادث
الحادث

أصيب 9 عمال، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح، نطاق محافظة، ونتج عن الحادث إصابة 9 عمال من ركاب السيارة. 

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمرفق بني سويف بخمس سيارات إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم أحمد سيد صلاح، 20 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد ناصر عبدالفتاح، 24 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعمر محمد شحاتة، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد خالد سيد، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسري، ويوسف جنيدي بكري، 22  سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وخالد محمد علي، 27 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب يوسف خالد قرني، 17 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد جابر عبدالسلام، 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد عبدالغني، 37 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر بمحافظة بني سويف. 

وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي  لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وكافة الفحوصات الطبية اللازمة وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.

بني سويف انقلاب سيارة ربع نقل غرفة عمليات الطريق الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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