الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد ومكان صلاة الجنازة على المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

المستشار جلال إبراهيم
المستشار جلال إبراهيم

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق الذي توفي اليوم الخميس، وهو والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

 

موعد ومكان صلاة الجنازة على رئيس نادي الزمالك الأسبق

وقرر امرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن يتم إقامة صلاة الجنازة على  المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق بالمسجد الكبير داخل النادي.

 

كما أنه من المقرر بعدها أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر.

 

مرتضى منصور ينعى المستشار جلال إبراهيم

ونعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق والذي توفي اليوم الخميس.

 

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ينعى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

 

وأضاف في منشوره: “ولقد أمر المستشار مرتضى منصور أن تتم صلاة الجنازةً على المرحوم داخل المسجد الكبير في نادي الزمالك وأن يشيع جثمانة الطاهر من داخل النادي”.

 

وتابع: “وأكد المستشار مرتضى منصور أن المستشار جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وآخلصهم أفني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك”.

 

واختتم: “ويتقدم المستشار مرتضي منصور بخالص التعازي لنجليه المستشار أحمد جلال إبراهيم والمستشار نادر جلال”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق

«استمرار الأجواء الخريفية».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية