أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق الذي توفي اليوم الخميس، وهو والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

موعد ومكان صلاة الجنازة على رئيس نادي الزمالك الأسبق

وقرر امرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن يتم إقامة صلاة الجنازة على المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق بالمسجد الكبير داخل النادي.

كما أنه من المقرر بعدها أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر.

مرتضى منصور ينعى المستشار جلال إبراهيم

ونعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق والذي توفي اليوم الخميس.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ينعى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف في منشوره: “ولقد أمر المستشار مرتضى منصور أن تتم صلاة الجنازةً على المرحوم داخل المسجد الكبير في نادي الزمالك وأن يشيع جثمانة الطاهر من داخل النادي”.

وتابع: “وأكد المستشار مرتضى منصور أن المستشار جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وآخلصهم أفني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك”.

واختتم: “ويتقدم المستشار مرتضي منصور بخالص التعازي لنجليه المستشار أحمد جلال إبراهيم والمستشار نادر جلال”.