النقد الدولى: لدينا تفاؤل بالاقتصاد المصرى فى ظل المشروعات الكبيرة التى تحدث

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي"لدينا تفاؤل بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات التي تحدث، كما أن مصر أصبحت محط أنظار العالم في هذه الآونة، وتلفت الأنظار إيجابياً في بعد آخر من خلال ترأسها للكوميسا، بالإضافة إلى استضافتها قمة المناخ، ومنتدى شباب العالم في يناير المقبل".



وتوقع محيي الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج (مساء دي إم سي)، مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" مساء الأربعاء، عبر "سكايب"، أن افتتاح طريق الكباش في الأقصر غدا الخميس لن يقل إبهاراً عما شاهده العالم في الموكب الملكي للممياوات.



وأشار محيي الدين إلى أن استمرار تداعيات جائحة كورونا قد يؤثر على معدلات النمو المتوقعة عالميا خلال الفترة القادمة، موضحا أن السحب من المخزون الاستراتيجي من النفط بالولايات المتحدة وغيرها من الدول لم يؤثر حتي الآن بالنسبة للأسعار .



وأضاف أن ما سيحدث بعد خلال الشهور القادمة في علم الغيب ولا نعرف ما سيحدث من الناحية الاقتصادية على مستوي العالم.

وعلى صعيد أخر، يطرح البنك المركزي المصري، صباح الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

ويقر «المركزي» أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.