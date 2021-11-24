قيادي تعليمي وعالم في البصمة الوراثية: معلومات عن أفضل القيادات الحكومية المتميزة

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً تستعرض خلاله أبرز المعلومات عن الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي لعام 2020 من القيادات الحكومية عن فئة رئيس إدارة مركزية، والتى نستعرضها فى هذا التقرير:

أحمد أبو حمزة السيد الشيخ، الحائز على المركز الثالث عن وزارة التعليم العالي بجائزة القيادات المتميزة 2020 فئة رئيس إدارة مركزية:

قيادي تنفيذي على درجة عالية من الكفاءة، وهو عضو فعّال ومحوري فى تنفيذ الخطط و البرامج و المشروعات الاستراتيجية الكبرى للدولة الخاصة بتطوير التعليم العالى، وله قدره على تحليل الصعاب، وقيادة فرق العمل بقدر كبير من الحماس وأبرز إنجازاته:

- ساهم في تأسيس وافتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة في 2020: القاهرة الجديدة – بنى سويف وقويسنا، إضافة إلى تجهيز هذه الجامعات بالمجهودات الذاتية والتبرعات من الشركات الخاصة.

- إنشاء وافتتاح 3 جامعات أهلية دولية في 2020: جامعة الملك سلمان، الجلاله، والعلمين الجديدة.

- ميكنة الاختبارات الالكترونية وإعداد بنوك للامتحانات online لتُعمم على المستوى القومي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات و المجلس الأعلى للجامعات ولاستخدامها في الـ Blended Learning.

- العمل على ملف Bar Code، هو مشروع قومى يسهم فى التأمين و الحد من تزوير أكثر من 500 ألف شهادة تخرج يتم إصدارها سنويًا، فضلاً عن مئات الآلاف من المحررات والأوراق الثبوتية إلى يتم إصدارها على مدار العام.

أما محمد أحمد أحمد سعد، الحائز على المركز الثاني عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجائزة القيادات المتميزة 2020 فئة رئيس إدارة مركزية، ومن أبرز إنجازاته:

- عالم متميز يتابع ويتطلع بصفة مستمرة على التقدم العلمى فى مجالات الأمصال واللقاحات على مستوى العالم لتطوير و تحديث المختبرات ورفع المستوى العلمى والتقنى للكوادر العلمية لتنمية اقتصاديات الإنتاج الحيوانى والداجنى لحماية صحة الإنسان المصري بإنتاج المستحضرات الحيوية بالكميات الكافية للاستهلاك المحلى والتصدير، دعمًا لسياسة الدولة فى تطوير منظومة الانتاج الداجنى وتوفير البروتين الحيواني ما يلى من أبرز الإنجازات:

- ساهم إنشاء وحدة مراقبة الجودة الداخلية، واعتماد المعهد دوليا وحصوله على شهادات الجودة 17025 لقسم الجودة الداخلية، وشهادة الجودة 9001، وشهادة التصنيع الجيد GMP، ما رفع من معايير وجودة المنتجات من الأمصال واللقاح.

- نقل التقنية وتركيب وتشغيل وحدة انتاج لقاح الحمي القلاعية بمستوى أمان حيوي ثانى وثالث والحصول على الخلايا المعلقة و العمل على تفعيلها و تكاثرها فى معامل المعهد، ليكفي إنتاح الوحدة 80% من حاجة البلاد.

- عمل بصمة وراثية وبنك عترات لجميع العترات المستخدمة في تحضير مستحضرات المعهد من العترات العالمية والمعزولات المحلية.