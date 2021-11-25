جو بايدن يختار سيدتين لقيادة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، سيدتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، نقلته "رويترز"، فإن بايدن رشح شالاندا يونج لمنصب مدير مكتب الميزانية، والتي تشغل حاليًا المنصب بالإنابة، كما رشح أيضًا ناني كولوريتي لمنصب نائب المدير.

ويشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة 4 تريليونات دولار، ويساعد في تنسيق العمليات واللوائح التنظيمية في مختلف الإدارات الحكومية، ومن بين مهامه الأخرى، رصد التزام الموظفين الاتحاديين بقواعد لقاحات كورونا.

وبحسب ما أوردته "رويترز" ستكون شالاندا يونج أول سيدة أمريكية من أصول إفريقية، تشغل منصب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بعد أن تولت منصب نائب المدير في مارس الماضي، فيما ستكون كولوريتي، وهي من أصل فلبيني، أحدث أبرز كبار المسؤولين الأمريكيين من أصول آسيوية في إدارة بايدن.

وستحتاج كل منهما لموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي لتولي المنصب.

يشار إلى أن الرئيس جوبايدن الذي احتفى يوم السبت الماضي بعيد ميلاده الـ79 أكد لحلفائه الديمقراطيين نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأفرادًا في محيطه القريب طمأنوا الحلفاء في الأيام الأخيرة بشأن خطط سيد البيت الأبيض لإعادة الترشح في عام 2024، عندما سيكون في سن 81 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور السابق كريس دود، وهو صديق لبايدن، قوله: "الشيء الوحيد الذي سمعته منه هو أنه يعتزم الترشح مجددًا".

ووفقًا للصحيفة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية خلال اجتماع افتراضي عقده مع مجموعة صغيرة من المانحين الشهر الجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس بوسعه وضع خطط مسبقة قبل 3.5 عامًا من الانتخابات.