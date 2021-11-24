الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استنفار بالجيش الصينى بعد عبور المدمرة الأمريكية «ميليوس» لمضيق تايوان

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية

رفعت قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، حالة التأهب في صفوف قواتها البحرية والجوية بعد عبور مدمرة "ميليوس" الأمريكية مضيق تايوان أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نقلت وكالات، فقد قال المتحدث باسم القيادة: إن الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة خلقت مخاطر أمنية، وهددت الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن قيادة المنطقة الشرقية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والاستفزازات، للحفاظ على سيادة الصين ووحدة الأراضي.

وأفادت المواقع المتابعة للملاحة في بحر الصين الجنوبي بأن فرقاطة من نوع "054A" تابعة للجيش الصيني، كانت تتابع مرور المدمرة الأمريكية "ميليوس" في مضيق تايوان.

والمدمرة "ميليوس" الأمريكية، هي من الفئة التي تحمل صواريخ موجهة، وقامت بعبور مضيق تايوان" في منطقة المياه الدولية، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي، حسب ما أعلنت البحرية الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية إن "مرور السفينة يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي، مُشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

ووفقًا للمراقبين، فقد ازدادت في الأشهر الأخيرة وتيرة ظهور السفن الأمريكية في مضيق تايوان، وشددوا على أن هذه التصرفات تنطوي على خطر إثارة التوتر بين واشنطن وبكين.

وتعتبر الصين، تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتبدي القلق من أي وجود عسكري أمريكي في المنطقة.

وتعبر سفن البحرية الأمريكية مضيق تايوان شهريًا تقريبًا، مما يثير غضب بكين، ويرسل حلفاء الولايات المتحدة السفن من حين لآخر عبر المضيق، كما فعلت بريطانيا في سبتمبر الماضي.

والشهر الماضي، أدان الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا إرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان، قائلًا إنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

الجيش الصيني مضيق تايوان المدمرة ميليوس الولايات المتحدة الامريكية حالة التأهب

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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