الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: اللقاحات تقلل انتقال عدوى كورونا بـ40%

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن لقاحات كوفيد تقلل بنحو 40 بالمئة انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

وحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.


وأشار الى أنه في الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 60 بالمئة من الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 مجددًا في أوروبا.


وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطًا على الأنظمة الصحية والعاملين بها المنهكين.


وأضاف "نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون الى اتباع أي اجراءات وقائية"، موضحًا "اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل".


وتابع "تشير البيانات الى أنه قبل وصول المتحورة دلتا، قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو 60 بالمائة. ومع دلتا انخفضت النسبة إلى نحو 40 بالمائة".


وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بعدما أزاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.


ومن بين 845 ألف سلالة تم تحميلها على مبادرة "غيسيد" العلمية، وهي قاعدة بيانات مفتوحة لسلالات فيروسات الإنفلونزا وكوفيد، مع عينات تم جمعها في آخر 60 يومًا، فإن 99,8 بالمائة منها تعود إلى سلالة دلتا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي عن الأوبئة.


وقال تيدروس "إذا تلقى الفرد اللقاح فسيكون أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة والوفاة، لكن لا يزال معرضًا لخطر الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين".


وأضاف "لا يمكن أن نقول هذا بشكل أوضح: حتى لو تلقى الشخص اللقاح، يجب أن يستمر باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إصابته، وإصابة شخص آخر يمكن أن يموت".

منظمة الصحة العالمية كوفيد الصحة الوباء اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

بعد تصريحات مرتضى.. شروط بن شرقى لتجديد عقده مع الزمالك

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية