منظمة أوروبية تحث حكومات التكتل على مكافحة زيادة حالات كورونا فى الشتاء

حث مركز طبي أوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في حملات تطعيم الفئات التي يصعب الوصول إليها في المجتمع، وتشديد القيود لتجنب زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19 في فصل الشتاء.



وقالت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "لا يزال هناك عدد كبير للغاية من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي لم يحصلوا على جرعة واحدة أو حصلوا على جرعة واحدة فقط. يجب سد هذه الفجوات الآن".



ويأتي تحديث المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الوقت الذي تعد فيه المفوضية الأوروبية تعديلًا لقواعد السفر لشهادات التطعيم الرقمية الصادرة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وتجهز حكومات الاتحاد الأوروبي أيضًا حملات الجرعات المعززة لكبح الارتفاع في حالات النقل إلى المستشفيات وحالات الإصابة.



وقالت الوكالة الصحية إن الدول الأعضاء التي لديها معدل مرتفع للتطعيم ضد كوفيد- 19 لا تزال تشهد تفشيًا متزايدًا للفيروس مع بدء ذروة الحصول على اللقاح ومعدلات المناعة في التراجع.



وذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إعادة القيود يجب أن يتم تفسيرها للسكان الذين تم تلقيحهم ومن الأفضل تطبيقها في وقت مبكر، حيث لم يعد هناك خيار بين التطعيم والقيود، وأوضحت أمون: "علينا القيام بالأمرين".

ورجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المنظمة "قلقة للغاية" من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.

وأشار إلى أن "فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارًا، كانت وراء احتدام الوباء".