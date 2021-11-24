حصاد القوى العاملة اليوم.. إنشاء الشباك الواحد لاستقبال المواطنين بقنا

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عدد من الأحداث، حيث أنشأت مديرية القوى العاملة بقنا، الشباك الواحد لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

ومن جانبه، قال حسام طلبة، وكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بقنا، إن إنشاء الشباك الواحد جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لتيسير تقديم الخدمات لجميع المواطنين، فضلًا عن التحول إلى الرقمنة.

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وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 22 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 49 ألفًا و449 دولارًا، أي ما يعادل 774 ألفاً و385 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

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تعيين 512 شابًا

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 512 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1381 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 690 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

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صرف 127 ألف جنيه لـ50 عاملًا

ومن قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بصرف 127 ألف جنيه لـ50 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و57 ألفًا و558 جنيها رعاية صحية لـ36 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 184 ألفًا و558 جنيهًا لـ86 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

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