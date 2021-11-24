حبس أستاذ جامعى بالمنوفية 6 أشهر بتهمة ضرب وسب زميله

قضت محكمة الجنح بشبين الكوم في جلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، في القضية رقم ٤٦٠٨ لسنة ٢٠٢١ جنح شبين الكوم بمعاقبة أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ٥٠٠٠ جنيه وذلك لتعديه بالضرب والسب على أحد زملائه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

أما عن أحداث الواقعة فهي تعود إلى شهر أبريل الماضي، حيث تقدم الدكتور محمد مرتضى عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بآداب المنوفية ببلاغ للنيابة يتهم فيه رئيس القسم الدكتور سعيد شوقي بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف أثناء تأدية عمله لأنه لم يلقِ السلام على رئيس القسم حسب شهود الواقعة، وقد تولت نيابة شبين الكوم التحقيق في الأمر وأحالت القضية إلى محكمة الجنح لنظرها، حيث امتدت جلسات المحاكمة منذ شهر يوليو الماضي إلى أن صدر الحكم بمعاقبة رئيس القسم المذكور بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة ٥٠٠٠ جنيه بتهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

يأتي هذا الحكم بعد حوالي شهر من صدور قرار الأستاذ الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بإحالة الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على خلفية نفس الواقعة، حيث تقدم الدكتور محمد مرتضى بمذكرة شكوى بملابسات الواقعة لعميد كلية الآداب الذي أحالها لرئيس جامعة المنوفية فأمر بالتحقيق العاجل فيها، وقد انتهت تحقيقات الجامعة الذي تولاها عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية إلى إحالة رئيس القسم إلى مجلس التأديب لارتكابه خطأ جسيما ما يمثل خروجا عن الأعراف والتقاليد الجامعية .

كانت “الدستور قد تابعت القضية منذ بدايتها وتواصلت مع الدكتور محمد مرتضى وأعضاء هيئة التدريس شهود الواقعة والذين أكدوا الحديث حتى صدر الحكم اليوم.