الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يطلق البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة

أطلق الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المصرية والسفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة (MEPEP)، حسبما افاد بيان لبعثة الاتحاد بالقاهرة اليوم الأربعاء.

أعلن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والسفارة الإيطالية في القاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، عن إطلاق "البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة (MEPEP)"، بتمويل من "الصندوق الاستئماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والمشردين في أفريقيا ".

سيعالج برنامج MEPEP قضية الهجرة غير النظامية للفئات الضعيفة إلى بلدان أخرى من خلال تحسين جودة نظام التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) في محافظة الشرقية.

ستعمل الشركة على تحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في الشرقية، مما سيساعد على الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل من المهارات.

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية في كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه الشراكة هي أداة فعالة للتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، حيث إن جهود الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم والتدريب هي عنصر أساسي في الشراكة مع مصر.

ومن جهته، قال السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، خلال خطابه أنه ينبغي اعتبار برنامج الاتحاد الأوروبي الأوروبي-الشراكة الاقتصادية الشرق أوسطية (MEPEP) بمثابة خطوة أساسية نحو تعزيز الفرص الاقتصادية وتكافؤ الفرص، من خلال تحسين البنى التحتية المادية والتقنية والمعدات المادية والتقنية لمصر.

وبشأن أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني، يستهدف البرنامج مركز التدريب المهني العاشر من رمضان التابع لإدارة الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة.

وأشار الدكتور مارتينو ملي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) في مصر، إلى أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) في القاهرة، ستعمل عن كثب مع الحكومة المصرية لتحسين جودة نظام (TVET)، باعتبار أن التعليم هو أداة أساسية لتحسين نوعية حياة الناس ويؤدي إلى فوائد اجتماعية واسعة للأفراد والمجتمع.

يستفيد البرنامج الجديد من تخصيص أولي بقيمة 6.000.000 يورو لمدة ثلاث سنوات من قبل الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا والمخصص لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في الهجرة- تنفيذ المناطق المتضررة (MEPEP) في محافظة الشرقية في مصر بعدد يقدر بنحو 15 ألف مستفيد.

يتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية، ولا سيما وزارة التجارة والصناعة وهي إدارة الإنتاجية والتدريب المهني، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك من محافظة الشرقية وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.