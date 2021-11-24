«عيّاد» لـ «وعاظ إسكندرية»: استوصوا بالناس خيرًا

عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، لقاءً موسعًا مع وعاظ وواعظات منطقة وعظ الإسكندرية على هامش جولته بالمحافظة اليوم؛ حيث ناقش معهم محاور الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تطوير العمل الدعوي بها، وخطة تنفيذ حملاتهم التوعوية، وأبرز التحديات التي تواجههم أثناء العمل للعمل على تيسيرها.

وقال الأمين العام للوعاظ والواعظات: "إن عليكم دور كبير ومهم في التوعية المجتمعية داخل المحافظة؛ فوعي الناس أمانة بين أيديكم لابد أن تدركوا مدى ثِقل هذه الأمانة حتى تكرسوا كل الجهود من أجلها، فأنتم أصحاب رسالة سامية أوكلتها إياكم هذه المؤسسة العريقة التي تُعنى طيلة تاريخها بالناس وحالهم".

وأضاف عيّاد أن المجتمع بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم في بناء منظومة القيم الأخلاقية به، مما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود، والمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تُنظم داخل المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الفعاليات التي تخدم ذلك وتنوعيها بما يتوافق مع طبيعة جمهور كل منطقة.

وأشار الأمين العام خلال اللقاء –أيضًا- إلى أهمية دور لجان الفتوى داخل المحافظة في التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب؛ من خلال الاستماع إليهم، والإجابة على أسئلتهم بشكل بسيط وميسر يتفق مع منهج الأزهر ويحفظ على الناس دينهم وعلاقتهم بغيرهم من أفراد هذا المجتمع الذي يعيشون فيه.

والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بالسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تكثيف العمل الدعوي بها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والفكرية محل اهتمام الجمهور بها.

من جانبه رحّب السيد المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنفيذ الكثير من الأنشطة التي تسهم في ترسيخ السلم المجتمعي بين الناس.