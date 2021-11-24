بطريرك الكلدان يحذر من السوشيال ميديا: أصبحت تستخدم مؤخرا لإيذاء الكنيسة

حذر الكاردينال العراقي لويس رفائيل ساكو ، بطريرك الكنيسة الكلدانية ، من الآثار المدمرة التي أحدثتها السوشيال ميديا على الحياة الكنسية.

وقال: "في عصر الإنترنت ، أدى انتشار الشبكات الاجتماعية وانتشار المدونات والمنصات الرقمية إلى مضاعفة انتشار التدخلات الجدلية والمقالات التي تنتقد الكنيسة بلا رحمة ، والتي غالبًا ما يكتبها أشخاص ليس لديهم أدنى حد من الإلمام بالعقيدة المسيحية، وكل دلالة كنسية أصيلة تهدف إلى "استبدال الحقائق بأفكارها الجديدة والمثيرة للجدل".

كما دعا في مذكرة صادرة عن المكتب الإعلامي في البطريركية جميع المعمدين إلى عدم الانجراف وراء هذا التلاعب والخدع المنتشرة على شبكة الإنترنت بخصوص طبيعة الكنيسة وحياتها ، يقترح على الجميع فصل "الحنطة عن القشر" وإلقاء كل التخارجات الرقمية الضارة وغير المجدية في "حاوية النفايات" دون تأخير.

ويؤكد الكاردينال العراقي في خطابه أن الكثير من الجدل والهجمات المتداولة على الشبكة بشأن أحداث الطائفة الكلدانية تأتي من أناس يعيشون خارج العراق، والذين يستغلون حرية الوصول إلى الشبكات لكتابة كل ما يخطر ببالهم. إنه يمر في أذهانهم ، دون أي دقة ، يلجأ إلى نبرات عدوانية وفوق من أجل زرع البلبلة بين الناس الذين يسيرون ببساطة في أعقاب إيمان الرسل.

كما يشير البطريرك إن ميليشيات هذا الجيش من "المعلقين" الرقميين قد انضمت في الوقت المناسب إلى الجدل داخل الكنيسة حيث "لا تشفق على أي شخص، ولا حتى البابا" ، وغالبًا ما تسعى إلى تحقيق مدوّناتها الخاصة للسلطة ، مستفيدة من انتقاداتها المؤذية. فئات ذات أصل سياسي ودنيوي تخفي الطبيعة الأصيلة للكنيسة.

كما يقول البطريرك ساكو "أتذكر ، على سبيل المثال أن أحد هؤلاء الأشخاص كتب:" حان الوقت لثورة لإصلاح الكنيسة الكلدانية والإطاحة بديكتاتورية الحرس القديم ". لغة تعاملت مع الكنيسة على أنها "حزب سياسي ، أو ديكتاتورية عسكرية مثل الديكتاتورية التشيلية لأوغستو بينوشيه". لبعض الوقت ، أعربت بعض الكنائس الشرقية - مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - عن تقييمات نقدية مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يمجدون بحماس شديد تأثير الشبكات الرقمية وأدوات الاتصال الجديدة على الديناميات الكنسية.