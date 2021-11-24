الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق داخل فندق بشارع فيصل في الجيزة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل فندق بشارع فيصل ، وجارِ إجراء عمليات التبريد.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل فندق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وجار السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

أهم مسببات الحرائق:

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق شارع فيصل الجيزة اخماد عمليات التبريد سيارتى إطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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