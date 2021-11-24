«التضامن»: الحضانات تعمل بنسبة إشغال 80% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ 16.088 حضانة، يعمل منها 13.086 بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 750 ألف طفل على مستوي محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أن هناك متابعة دورية مستمرة على الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، وتشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة الالتزام بتوفير كاشف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بتقليل نسبة الإشغال، وعدم شراء أغذية من الخارج، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى، هذا مع استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة يخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة تستهدف الأطفال دون سن حتي 4 سنوات، ويشمل ذلك 13,086 حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% حضانة و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية تشمل تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت أن برنامج التربية الأسرية الإيجابية، استفاد منه 52,000 أسرة خلال عام 2021، وذلك من خلال تنفيذ 150 الف زيارة توعية على التربية الأسرية الإيجابية، ومن المستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة مصرية من أطفال الحضانات.