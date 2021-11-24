الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: 1.4 مليون مواطن تلقوا اللقاح بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، تلقي طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالمدرسة النسيجية المشتركة بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

وخلال لقائه بالطلاب أكد الدكتور طارق راشد رحمي، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، موجهًا الطلاب بتوعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم تطعيم جميع العاملين بجميع الوحدات المحلية بنسبة ١٠٠٪ من المستهدف، حيث تم تطعيم ١١١٢٧ موظف بالجرعة الأولى وتطعيم ٥١٨٨ بالجرعة الثانية، وجاري تطعيم باقي العاملين بالجهات الحكومية بنسبة تخطت الـ 95% ، لتصل نسبة من تلقوا اللقاح في الغربية إلى 1455211 مواطن.

يُذكر أن عملية تلقي طلاب المرحلة الثانوية اللقاح، تتم داخل جيمع الإدارات الفرعية ومستمرة حتى تلقي الجميع للقاح.

محافظ الغربية يتفقد تلقى طلاب المدارس الثانوية للقاح فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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