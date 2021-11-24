الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«استمرار الأجواء الخريفية».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن اعتدال حالة الطقس في تلك الأيام، حيث يشهد طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على مرتفعات جنوب سيناء، مائل للبرودة على منطقة البحر الأحمر.

 

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة

 

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية إن حالة الطقس خلال هذه الفترة تشهد استقرارًا في الحالة الجوية، حيث أن موجة الطقس السيء انتهت منذ أول أمس، ويعود الجو للاعتدال حتى يوم الجمعة المقبلة، حيث أننا مازلنا في موسم الخريف.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية والدلتا والقاهرة تهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، أما على وسط وجنوب الجمهورية شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، يصحبها هبات نشطة على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر.

 

حالة الطقس المتوقعة في القاهرة

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون الطقس في فترة الليل مائلًا للبرودة على الأنحاء كافة.

وأضافت الهيئة أنه ستظهر شبورة مائية من الساعة 5 للساعة الـ 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون الطقس في فترة الليل مائلًا للبرودة على الأنحاء كافة.

 

البحر الاحمر الوجه البحري الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الدكتور محمود شاهين حالة الطقس

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