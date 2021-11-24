تشيلسي والخطيب.. أبرز عمليات البحث على «جوجل» اليوم

تصدر اسم الشاعر السوداني عمليات البحث الأكثر تداولًا بين المصريين عبر محرك البحث “جوجل”، اليوم الأربعاء، وجاء بعدها إسم تشيلسي في المركز الثاني، وحل “الخطيب” فى المركز الثالث ضمن عمليات البحث الأكثر تداولًا.

"الدستور" تستعرض في التقرير التالي أبرز عمليات البحث التى أجراها المصريون اليوم ..

محمد الفيتوري

تحتفل شركة جوجل اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الشاعر السوداني البارز محمد الفيتوري “Muhammad al-Fayturi”، وذلك من خلال شعار خاص ظهر على صفحتها الرئيسية للبحث في الدول العربية مثل “السعودية ومصر والجزائر وعمان وغيرها”.

وقالت جوجل إن أعمال الشاعر والكاتب المسرحي الدبلوماسي السوداني محمد الفايتوري، بلغتها الثورية بثت حياة جديدة في الأدب العربي المعاصر بمزيج من الفلسفة الصوفية والثقافة الإفريقية والدعوة إلى مستقبل خال من الاضطهاد.

تشيلسي يتصدر المركز الثاني

تزايدت عمليات البحث عن نتائج النادى الإنجليزي تشيلسي، بعد تصدره جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفوز على يوفنتوس الإيطالى بأربعة أهداف نظيفة، على ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء، ليتساوى الفريقان في النقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأثبت أصحاب الأرض استعدادهم للقاء منذ البداية، حيث فرضوا أسلوب لعبهم وقاموا بالضغط على دفاع البيانكونيري منذ بداية اللقاء.

الخطيب وإعلان تنفيذ استاد الأهلى

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى، أن البدء في تنفيذ استاد الأهلى سيكون في الربع الأخير من عام 2022، وتم وضع الرسوم الهندسية للملعب ونبدأ في التنفيذ في أقرب وقت.

وقال محمود الخطيب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك أكثر من 300 مليون جنيه سيولة لدى الأهلى حاليا، بعد أن تسلمنا النادى ولديه 49 مليونا فقط، ونجحنا فى تطوير النادى فى كل فروعه".

وأضاف الخطيب: "قمنا بتطوير ملعب التتش بشكل شبه كامل فى المدرجات وغرف اللاعبين، والرئيس السيسى أمر بحصولنا على التراخيص اللازمة لتطوير باقى سور فرع مدينة نصر".

وعن استاد الأهلى قال بيبو: "نخطط لبناء استاد الأهلى على أرض فرع الشيح زايد، وحصلنا على موافقات ببناء الملعب على ارتفاع 30 مترا وباقى المنشآت بـ12 مترا".