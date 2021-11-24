الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«اتصالات الشيوخ»: «الكوميسا» يحقق التكامل الرقمي بين مصر وإفريقيا

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن رئاسة مصر لقمة "الكوميسا" تمثل دعمًا جديدًا لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا، ومساهمة في تيسير بيئة الأعمال، خاصةً الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن إدراك مصر للتحول الرقمي مبكرًا والتوسع به بشكل كبير مع مرور الوقت، سيساعدهم في ظل رئاسة "الكوميسا" على تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل رقمي مع مختلف الدول الإفريقية وهو ما يعود على بيئة الصادرات المصرية بشكل أفضل.

وتصور عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بأنه سيكون تعاون بشكل مختلف ما بين مصر والدول الإفريقية في مجال البنية التحتية للاتصالات ونقل تجربة مصر في مجال توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" في المشروعات التكنولوجية، خاصة أن هذا الملف يمثل إشكالية كبيرة بمختلف الدول الإفريقية.

وفي السياق ذاته، أكد أيضًا أن التدريب على بيئة التحول الرقمي على مستويات متعددة وبنماذج مختلفة، سيكون إطارًا للتعاون والتكامل حيث الاهتمام بدعم مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر، والاهتمام بإتاحة برامج لرعاية الابتكار التكنولوجي، وتنمية الشركات الناشئة.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ رئاسة مصر للكوميسا أفريقيا

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