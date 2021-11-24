الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أكيد هنشوف عظمة».. رواد التواصل الاجتماعي ينتظرون حفل طريق الكباش

طريق الكباش
طريق الكباش

ينتظر المصريون حفل افتتاح طريق الكباش غدًا، حيث أن مصر على موعد مع حفل سيبهر العالم بأكمله وكشفت وزارة السياحة والآثار أن الحفل سيكون غدًا الخميس في الساعة السابعة والنصف مساء.


وتنوعت التعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتظار هذا الحفل، تقول سمية أحمد: "نحن في انتظار الحفل من بلدنا الجميلة الأقصر".

بينما قالت معلقة أخرى: "مهندسين الإضاءة يسلموا على هذه العظمة اللي بنشوفها في الصور واكيد هتكون بنفس الروعة بكرة".

وقال أحمد كمال معلق آخر: "منتظرين الحفل على التلفزيون زي نقل المومياوات والعظمة التي حدثت فيه".

وينتظر  العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الساعات المقبلة وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر طريق الكباش  هو أضخم مشروع عالمي يربط معبد الأقصر ومعابد الكرنك لمسافة 2700 متر  وفي عام 2017  تبدأ مصر من جديد في استكماله تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية

و‏تم الانتهاء بنسبة 99٪ وسيكون حدث يهبر العالم مثل حفل موكب المومياوات الملكية واستمرار الأقصر في كونها أهم المدن الأثرية والسياحية في العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السياحية مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي مصر القديمة وزارة السياحة

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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