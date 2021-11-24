الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماع مشترك بين «الاعتماد والرقابة الصحية» وأمانة المراكز الطبية المتخصصة

اجتماع مشترك بين
اجتماع مشترك بين «الاعتماد والرقابة الصحية

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الأمانة العامة لممثلي المراكز الطبية المتخصصة في مقر الهيئة بمدينة نصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدا لانضمام أكبر عدد من المنشآت الصحية لأمانة المراكز الطبية للتسجيل بالهيئة ومن ثم التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تحديد الأولويات والجدول الزمني للخطوات المقبلة من الجانبين في الفترة الحالية مع مراعاة خصوصية كل منشأة والاحتياجات التدريبية للعاملين بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات الأمانة التي تعتبر ثروة قومية في مصر تحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.

وأضاف أن الهيئة تتيح برنامجا لتنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي يعمل على تمكين المنشأة من تحديد الفجوة بين أدائها الفعلي والأداء المطلوب تحقيقه وفقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد وبالتالي دعم قدرة المنشأة على عمل الخطة التصحيحية بنفسها، لافتا إلى أن القيادة الواعية هي المسؤولة عن خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة الصحية.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة، وبرامج التهيئة والتعريف لفرق العمل المختلفة بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد مما يعكس التوجه الواضح للقيادة السياسية في إحداث نقلة في جودة الخدمات الصحية في مصر، مؤكدة أن استراتيجية الأمانة تستهدف إحداث نقلة حقيقية في مجال الجودة خلال العام الجديد.

استعرض الاجتماع خريطة المستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وعددها 81 مستشفى/مركزاً و28 بنك دم إقليمي موزعة على 23 محافظة.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد المستشفيات

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