الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة: ضبط عدد من الأسلحة البيضاء

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاي ناس رقم 256 القادمة من الرياض اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد عبد الله مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وتم تكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائبه تم عرضها على إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور محظور حيازتها طبقًا لقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك  بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك  بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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