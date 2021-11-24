وزير الكهرباء: الربط الشبكي أحد دعائم التعاون المصري مع دول الكوميسا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدور المصري في التعاون مع دول الكوميسا فعال من ذي قبل وما زال له كل التأثير في مجال مشروعات البنية التحتية الهادفة إلى سد عجز الطاقة التي تعاني منها دول التكتل الاقتصادي كوميسا، مؤكدًا أن مشروعات الربط الكهربائي التي سعت إلي تنفيذها الدولة المصرية ستكون اللبنة الرئيسية في ثمرات هذا التعاون بين مصر ودول الكوميسا.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات لـ"الدستور" علي هامش فاعليات الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية في مصر، أن قطاع الكهرباء المصري قطع شوطًا كبيرًا في مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع الدول الإفريقية مثل السودان وليبيا، ومؤخرًا تم توقيع عقود مشروعات الربط مع المقاولين الذين أسندت إليهم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعات الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير أن القدرات الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر سوف تصل بحلول النصف الثاني من العام 2023 إلي مزيد عن 10 ألاف ميجاوات.

وكشف الدكتور محمد شاكر عن كواليس زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، والتي استعرض خلالها إنجازات قطاع الكهرباء المصري على مستوى كافة المجالات، موضحًا مدى انبهار الجانب البريطاني من المستوى الذي وصل إليه القطاع من التطور والتنمية، وكذا التوصيات التي قدمها الجانب البريطاني بضرورة أن يكون قطاع الكهرباء المصري نموذجًا للدول الإفريقية في مرحلة التحول من عجز القدرات إلى بناء قدرات عملاقة وفائض واحتياطي بالشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر.