الذرة بـ5440 والنخالة بـ3350 جنيهًا للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا فى بعض الأنواع وارتفاع طفيف في أنواع أخرى، حيث شهدت الأسعار بالنسبة للذرة المستوردة ارتفاعا ملحوظا ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ”برزايلي وأرجنتيني” 5440 جنيهًا، فى حين سجل سعر طن الذرة الأوكرانى 5240 جنيهًا.



وفيما يلي أسعار الأعلاف بالطن:

سعر طن الذرة "أرجنيني“: 5450 جنيهًا.

سعر طن الذرة “برازيلي”: 5450 جنيهًا.

سعر طن الذرة ”أوكراني“: 5259 جنيهًا.

سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيهًا.

كورن فلاك ” ذرة أرجنيني”: 5990 جنيهًا.

بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه.

كسب صويا محلى 44%: 8600 جنيه.

كسب صويا 46% محلي: 8850 جنيهًا.

صويا فول فات “بذرة مستوردة ”: 11200 جنيه.

صويا فول فات ”بذرة محلى ” : 10900 جنيه.

صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة ”: 11000 جنيه.

صويا هاى فات 43 % ”بذرة محلية ”: 10700 جنيه.

كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه.

رده بران "محلي": 4050 جنيهًا.

جيلوتين “مستورد” 14500 جنيه.

جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه

سعر طن النخالة الخشنة: 3350 جنيهًا (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)

سعر حمل التبن القمح:

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن “بالطن”:

بادى 23%: 8700 جنيه.

نامى 21%: 8550 جنيهًا.

ناهى 19% : ”8350 جنيهًا.

بادى نامى : 7150 جنيهًا.

بياض 18% : 7550 جنيهًا.

بياض 17 % : 7400 جنيه.

بياض 16 % : 7300 جنيه.

بياض 14% : 6750 جنيهًا.

وكان قد أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائمًا لموجات ارتفاع في المواسم.