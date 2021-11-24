مقتل مدنيين اثنين بقصف إسرائيلى على مناطق وسط سوريا

تسبب قصف جوي نفذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.