سان مارينو ولاوس تسجلان لقاح «سبوتنيك لايت» الروس أحادى الجرعة

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن حكومتي سان مارينو ولاوس وافقتا على استخدام اللقاح الروسي أحادي الجرعة "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف: "تمت في البلدين المذكورين الموافقة على استخدام "سبوتنك لايت" تطعيمًا أحاديًا لتعزيز تأثير جميع اللقاحات الأخرى".

وأضاف: "نسجل المزيد والمزيد من البلدان التي توافق على استخدام هذا اللقاح".

وتابع: "أصبحت لاوس الدولة العشرين التي تقر "سبوتنيك لايت"، حيث تم في مارس الماضي الموافقة عليه في لاوس".

من جهته، أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في سان مارينو روبرتو شافاتا الأسبوع الماضي، أن "بلاده تتفاوض مع روسيا لشراء دفعة من "سبوتنيك لايت" للجرعة الثالثة... نحن في مرحلة المفاوضات، وأعتقد أنها ستنتهي في غضون أسبوعين. حتى الآن، يتم استخدام لقاح شركة "فايزر" المعززة".

ووفقًا لبيانات صندوق الاستثمارات الروسي، فإن فعالية "سبوتنيك V" في سان مارينو سجلت 95.9%، مشيرًا إلى أن "هذه أفضل نتيجة بين جميع اللقاحات المستخدمة في البلد المذكور".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.