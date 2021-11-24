تونس تسجل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 193 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و226 شخصا.



وأضافت الوزارة، في بيان ، أنه تم أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و354 حالة.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 140 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.