«يعشقون البيتزا».. ماذا تأكل عائلة الأمير ويليام؟

يحظى الأمير ويليام وزوجته، كيت ميدلتون، بجدول مزدحم، من المهام الملكية، إضافة إلى مسئولية أطفالهم الثلاثة الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس.

ومن المعروف أن العائلة الملكية، تسير على نظام غذائي صحي من الوجبات المطبوخة في المنزل، لكن هذا لا يعني أن أفراد العائلة ليس لديهم ما يحبون من الأطعمة المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية، النظام الغذائي الذي تسير عليه عائلة كامبريدج..



الإفطار الملكي

كيت ميدلتون، لديها الوعي الصحي خاصة حين يتعلق الأمر بوجبة الصباح، والاستمتاع بأطباق مثل دقيق الشوفان والعصائر.

ووفقًا لمجلة "Hello"، تمزج الدوقة مزيجًا من اللفت، سبيرولينا (نوع من الطحالب)، وماتشا “أوراق الشاي الأخضر”، وأوراق السبانخ، والكزبرة والتوت معًا لتناول مشروب صباحي صحي.

كيت ميدلتون

وعلى الرغم من ذلك النظام الملكي الصارم، إلا أن ويليام تحدث في مقابلة له عام 2009 مع مجلة HELLO، أعرب فيها عن عشقه لتناول البطاطس المقلية، خاصة مع الصلصة الغامقة.



كيت ميدلتون

طهي الطعام

ويستمتع أطفال كامبريدج، بالطهي في المنزل، إذ يختارون طبقًا بسيطًا من الحبوب، مثل معظم الأطفال في سنهم.

وعندما زارت كيت، فى يناير 2020، حضانة رياض الأطفال LEYF Stockwell Gardens، قالت مديرة المدرسة ميشيل صامويلز للأم، إن أطفالها يستمتعون بتناول التفاح والحبوب في الصباح.



كيت ميدلتون

وجبة الغداء

وتعشق دوقة كامبريدج، تناول السلطة في وقت الغداء، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيت تفضل الأطباق الخالية من اللحوم لتناول طعام الغداء.

وعلى الرغم من حب كيت للنظام الغذائي الصحي، ففي بعض الأحيان، يفضل كيت وويليام، تناول أطعمة مطبوخة خارج القصر، مثل وجبة السمك والبطاطا على رصيف في فايف، فى أسكتلندا، كما فعلا في أيام دراستهما الجامعية.

وبالنسبة إلى الأطفال جورج وشارلوت ولويس، يحب الأشقاء تقديم المساعدة في إعداد الوجبات في المطبخ ويحبون صنع المكرونة والبيتزا الخاصة بهم مع والدتهم كيت ميدلتون، ويفضل الأطفال إعداد المكرونة بالجبن بأنفسهم، فأحدهم يحرك الدقيق، وآخر يضع الحليب والزبدة فيها، كما يحضرون السلطات سويًا.

كما كشفت كيت، في زيارة إلى مركز سانت لوقا المجتمعي، كيف يحب أطفالها الثلاثة صنع البيتزا، حيث سبق وقالت: "لقد أعددت البيتزا مع جورج وشارلوت، وصنع الأطفال عجينة البيتزا.. إنهم يحبونها لدرجة أنهم يتسببون في فوضى بأيديهم".

كيت ميدلتون

كعكة بسكويت الشوكولاتة

واحدة من الوجبات التي يتم تناولها مع الشاي بعد الظهيرة وهي الأكلة المفضلة لدى الملكة، وقد ورث الأمير ويليام حب هذه الأكلة من الملكة، حتى إنه طلبها في حفل زفافه الملكي على كيت ميدلتون في عام 2011.

كيت ميدلتون

وقال الطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي، عن هذه الكعكة "عندما جربها الأمير ويليام لأول مرة، أحبها ثم طلبها وهو عريس".