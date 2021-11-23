الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا البريطانية تستعد لاستعراض عواصف جديدة قد تكون الأسوأ

غرق مجتمعات بأكملها
غرق مجتمعات بأكملها في كندا

أكد موقع ناشيونال أوبزرفر الكندي أنه استنادًا للبيئة وتغيرات المناخ في كندا، فإن هيئة الأرصاد حذرت من أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في مقاطعة كولومبيا البريطانية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على المناطق التي لا تزال تتعافى من فيضانات الأسبوع الماضي.

وقال خبير الأرصاد الجوية أرميل كاستيلان إنه من المتوقع حدوث استعراض جديد للعواصف طوال فصلي الخريف والشتاء في المقاطعة.

وتابع "هناك توقعات بأن يكون الطقس في الساحل الجنوبي رطبًا جدًا، نحن نستعد لانخفاض قياسي من حيث الأرقام الإجمالية لهطول الأمطار على المجتمعات، خاصة تلك التي تقع على طول الساحل الأوسط والجنوب".

وأكد الموقع أنه من غير المحتمل أن تشهد المقاطعة نفس كميات الأمطار التي شهدتها الأسبوع الماضي، إلا أن هناك مؤشرًا قويًا على أن العواصف النشطة ستبدأ يوم الخميس.

وقال كاستيلان إن الإدارة تتنبأ بما يسمى نهر الغلاف الجوي الذي سيستفيد من الرطوبة والحرارة شبه الاستوائية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يجلب من 40- 70 ملم من الأمطار في وادي فريزر وربما أكثر من 100 ملم في جبال نورث شور حول هاو ساوند.

أشار كاستيلان إلى أن الإدارة أطلعت بانتظام إدارة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية على العواصف وآثارها المحتملة، مضيفًا: عندما يكون لديك موكب من العواصف أو سقوط كميات ضخمة من الأمطار كما حدث في منتصف سبتمبر مع ما يزيد عن 200% من الأمطار العادية تكون التربة مشبعة جدًا وتسبب الكثير من الرطوبة على الفور مشكلة الجريان السطحي، وقال إن إضافة الجليد الذائب الناجم عن انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها خلال الشتاء قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل إضافية.

كندا فيضانات هيئة ارصاد درجات الحرارة امطار طقس البريطانية الساحل

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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