«حماة الوطن»: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» يعزز التبادل التجاري بين دول أفريقيا

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بتولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، مؤكدا أنه يعكس حرص الدولة على تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع أفريقيا، ويساهم بقوة في مزيد من التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمختلف القارة الإفريقية.

وقال مصيلحي، فى تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حققت طفرة اقتصادية كبرى فى مختلف المجالات، ولها تجربة تنموية واقتصادية رائدة بشهادة مختلف دول العالم، مضيفا أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيكون فرصة نحو زيادة الصادرات.

وأضاف مصيلحي، أن القمة تعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمى فى القارة الأفريقية، وتهدف لتشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وتسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا" وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الرئيس المصري إطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا"