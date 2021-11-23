الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضوينى» يؤكد حرص الأزهر على تقديم سبل الرعاية الاجتماعية للأيتام

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، عددًا من أبناء دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يرافقهم الدكتور هبة أبوالعمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار تنفيذ مبادرة التواصل والدمج المجتمعي للأيتام.

وأعرب «الضويني» عن سعادته بلقاء الأطفال، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم الأطفال الأيتام وتقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية لهم، بما يضمن حسن رعايتهم ومعاملتهم واحتواءهم.

من جانبها، أعربت الدكتور هبة أبوالعمايم، عن تقديرها للأزهر ورعايته بالأيتام، مؤكدة أن الأزهر من أهم المؤسسات الداعمة لمبادرة "التواصل والدمج المجتمعي"، التي تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لدعم الأيتام، وتأمين الرعاية والكفالة الشاملة لهم، ليكونوا نماذج مشرقة تسهم في رسم مستقبل الوطن وصناعة نهضته.  

وعقب اللقاء، قام وفد دور الأيتام برفقته الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، بزيارة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والجامع الأزهر، ومجلة نور، ومدينة البعوث الإسلامية، حيث تعرفوا خلالها على أهم الجهود التي يقدمها الأزهر الشريف.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وزارة التضامن الاجتماعي الأزهر الأزهر الشريف

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