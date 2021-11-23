الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وأوسلو تتطلعان لمناقشة دعم الانتخابات الليبية بمجلس الأمن غدًا

نورلاند وبيردال
نورلاند وبيردال

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن أنها والنرويج اتفقتا على مطالبة مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، مناقشة كيفية دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والمقرر عقدها بعد نحو أربعة أسابيع.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا توماس ريم بيردال، حسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع "تويتر".

وذكرت التغريدة: "إن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان إلى مناقشة يوم الأربعاء في نيويورك حول كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أغلقت أمس الاثنين، باب التسجيل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 من ديسمبر المقبل.

ووصل العدد النهائي لطلبات الترشح إلى 98 طلبًا سينظر مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية في ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

وفيما يخص الانتخابات النيابية، وصل عدد طلبات الترشح إلى 1534 طلبًا، موزعين على 13 دائرة انتخابية.

وسيستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

نورلاند وبيردال
نورلاند وبيردال
الانتخابات الليبية العملية السياسية دعم المجتمع الدولي مجلس الأمن السفير ريتشارد نورلاند توماس ريم بيردال النرويج الولايات المتحدة

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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