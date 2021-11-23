وزير التعليم: لا توجد حالات تسمم.. والتغذية المدرسية توزع بانتظام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنه لا توجد حالة تسمم واحدة أو طالب يتلقى علاجا، مشيرًا إلى أن التغذية المدرسية توزع بانتظام وعلى أعلى مستويات الجودة.

وأضاف: «تم التنسيق مع وزير الصحة والمحافظين ومديري مديريات التعليم والصحة، وتبين أن كل ما تم تداوله هو حالات اشتباه أو ادعاء وتتولى الأجهزة الرقابية التحقيق».

وسادت حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن تعدد حالات التسمم في المدارس بسبب التغذية المدرسية، حيث ظهرت حالات في كفرالشيخ وأسيوط وقنا، وطالب أولياء أمور بوقف التغذية المدرسية واستبدالها بالميزانية الخاصة بها لعمل فصول لاستيعاب الكثافات.