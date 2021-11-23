الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس دير العذراء يزور مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس

أسقف دير السيدة العذراء
أسقف دير السيدة العذراء بألمانيا

زار الأنبا دميان، أسقف ورئيس دير العذراء والقديس موريس بهونكستر شمال ألمانيا مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، أعقبها جولة في عدد من الأماكن المقدسة التقى خلالها الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.

وبدأ أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والقديس موريس بهونكستر زيارته بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير، وزار خلالها الكنيسة الأثرية مع باقي المعالم الأثرية الأخرى ثم فندق العائلة المقدسة والذي حاز على إعجابه الشديد، خاصة أن هذه المنطقة تشهد خلال مايو أو يونيو احتفال الأقباط والمسلمين بمولد السيدة العذراء الذي يشهد توافد مئات الآلاف من المواطنين من داخل وخارج مصر للمشاركة في الاحتفال السنوي.

وقال الحبر دميان إن الفندق يعد من أفضل وأرقى وأجمل أماكن استقبال الرحلات الكنسية والذي يليق بمكانة محطةٍ من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، ثم قام بزيارة كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني الشهيرة بقرية البيهو وقام بجولة داخل أقسام مستشفى الراعي الصالح بملحقاتها والتي أثارت إعجابه بأقسامها وأجهزتها العلاجية الضخمة والخدمة الطبية المتميزة.

وزار مجمع مدارس العهد الجديد والتي تحوي العديد من الأنشطة سواء تعليمية أو اجتماعية أو ترفيهية، حيث أشاد بهذه الأنشطة ومستوى المدارس المتميزة، وكذلك كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء العور وتبارك من رُفات الشهداء الأطهار مستعرضًا المتحف والبانوراما الخاصين بهما وما يحويه المكان من مرافق فاخرة لاستقبال الرحلات الكنسية، ثم صلى القداس الإلهي بكنيسة الهروب بدير جبل الطير.

واختتم رئيس دير السيدة العذراء مريم والقديس موريس بهونكستر شمال ألمانيا الزيارة بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي الأثرية بقرية طحا الأعمدة التي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن السابع الميلادي.

المنيا الانبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم القديس موريس بهونكستر شمال ألمانيا الأنبا بفنوتيوس

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وائل لطفي

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