هل تعرفون حيوان التارسير؟.. «التعليم» تبث درسا جديدا لطلاب رابعة ابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا صحفيا لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قالت فيه: «هل تعرفون ما هو حيوان التارسير؟».

وأضافت «التعليم»: «هو أصغر الفصائل الرئيسية في العالم! هيا أعزائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي نتعرّف عليه عن قرب، وندرس مميزاته التي تساعده على التكيّف مع الظلام وحماية نفسه، من خلال الفيديو التالي، من درس الضوء وحاسة البصر، مادة العلوم.

ونشرت الوزارة الفيديو عبر الرابط التالي

https://fb.watch/9sWCnbxTDN/

وقالت وزارة التربية والتعليم إن لديها حطة لتطوير قناة «مدرستنا»، حيث أطلقت برنامجا جديدا على تردد قناة مدرستنا ١ يهدف إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي.

وتذاع حلقة من البرنامج يوميًا لكل مادة وتذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.

وتضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بالقناة للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر.

ويبدأ البرنامج بمناهج الصف الرابع الابتدائي ثم تضاف إليه تباعا مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي.