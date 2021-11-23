رئيس مركز الفشن يُشرف على إجراءات صرف بطاقات معاش تكافل وكرامة

كلف د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضي برفع نواتج الإزالة لطبقة الأسفلت المتهالكة، وإشغالات الطريق العام بشارع الترعة الفشنية وشارع طراد النيل تمهيدا للبدء في رصف الشارعين، وإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل، كما تابع رئيس المركز تيسير الإجراءات لتوزيع بطاقات صرف المعاشات للمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، حيث تم تجهيز 3 منافذ بمقرّات التضامن الاجتماعي بالمدينة، إضافة إلى مقراتها بالقرى؛ لتقليل التكدس والازدحام وتيسيرًا على المواطنين.

في قطاع النظافة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل وجليدرات للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بعدد من شوارع المدينة، علاوة على جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى والتي بلغت 120 طنا وتم التخلص الآمن من تلك النفايات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى.

فى سياق آخر، ناقش محافظ بني سويف نتائج ورش العمل والاجتماعات التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، بجانب القضايا السكانية المختلفة، وجهود تحسين الخصائص السكانية.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.