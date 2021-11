أبرزهن جنيفر لوبيز.. أكثر الإطلالات جرأة في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

أقيم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، الأحد في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وفي الحفل الخاص بعام 2021 غنت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 52 عامًا جنيفر لوبيز أحدث أغانيها المنفردة“ On My Way" وهي ترتدي إطلالة Alta Moda المذهلة من Dolce & Gabbana .

إطلالة لوبيز في الموسيقى الأمريكية

ظهرت جينيفر لوبيز على خشبة المسرح مرتدية معطف أسود ضيق ثم خلعته بضجة أثناء عرضها لتكشف عن زي مختلفا تمامًا، بينما تكون المظهر النهائي من فستان الأميرة تول الكريمي المخصر وحجاب الأورجانزا الدرامي، إضافة إلى ذلك ألقت جينيفر لوبيز بغطاء رأسها على الحضور مثل باقة من الزهور، كما ذكر موقع VOGUE.

أكثر الإطلالات جرأة

لوبيز لم تكن الوحيدة التي ارتدت ملابس مثيرة في الحفل حيث وصل المشاهير بإطلالات جريئة وبعضهن ارتدين فساتين شفافة بفتحات تصل إلى الفخذين.

إطلالات جريئة

بدت كلوي بيلي أنيقة في فستان أسود مع فتحة تصل إلى الفخذ وفتحة صدر أخرى جريئة.

تم تصوير ويني هارلو في مظهر شبه مرصع بالجواهر، حيث ارتدت عارضة الأزياء فستان ذهبي لامع مع طوق رأس وكعب ذهبي.

تألقن ميكي جايتون في فستان Sophie Couture بتنورة شفافة، ونسقت المغنية مع فستانها اللامع مع مجوهرات Alexis Bittar وحذاء YSL.

أبهرت نجمة West Side Story راشيل زيجلر حضور الحفل بفستان أحادي اللون من Carolina Herrera.

تم تصميم ثوب زيجلر الشبيه بثوب الأمراء مع تنورة من التول ذات طبقات، مع قطعة علوية بها فتحة صدر جريئة.

بدت نجمة أوتر بانكس مادلين كلاين مذهلة في فستان من Mônot تم تصميمه بفتحات وخط ياقة، واقترن الفستان الجريء بقفازات بطول الكوع وأساور من الماس.

ارتدت إيريكا بانكس فستانًا فضيًا مصممًا بفتحة عند الخصر وشكل علوي يشبه الكورسيه مع كعب فضي ومجوهرات.