الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزهن جنيفر لوبيز.. أكثر الإطلالات جرأة في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

جنيفر لوبيز.
جنيفر لوبيز.

أقيم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، الأحد في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وفي الحفل الخاص بعام 2021 غنت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 52 عامًا جنيفر لوبيز أحدث أغانيها المنفردة“ On My Way" وهي ترتدي إطلالة Alta Moda المذهلة من Dolce & Gabbana .

إطلالة لوبيز في الموسيقى الأمريكية

ظهرت جينيفر لوبيز على خشبة المسرح مرتدية معطف أسود ضيق ثم خلعته بضجة أثناء عرضها لتكشف عن زي مختلفا تمامًا، بينما تكون المظهر النهائي من فستان الأميرة تول الكريمي المخصر وحجاب الأورجانزا الدرامي، إضافة إلى ذلك ألقت جينيفر لوبيز بغطاء رأسها على الحضور مثل باقة من الزهور، كما ذكر موقع VOGUE.

أكثر الإطلالات جرأة

لوبيز لم تكن الوحيدة التي ارتدت ملابس مثيرة في الحفل حيث وصل المشاهير بإطلالات جريئة وبعضهن ارتدين فساتين شفافة بفتحات تصل إلى الفخذين. 

إطلالات جريئة

كلوي بيلي في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

بدت كلوي بيلي أنيقة في فستان أسود مع فتحة تصل إلى الفخذ وفتحة صدر أخرى جريئة.

ويني هارلو في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

تم تصوير ويني هارلو في مظهر شبه مرصع بالجواهر، حيث ارتدت عارضة الأزياء فستان ذهبي لامع مع طوق رأس وكعب ذهبي.

ميكي جايتون في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

تألقن ميكي جايتون في فستان Sophie Couture بتنورة شفافة، ونسقت المغنية مع فستانها اللامع مع مجوهرات Alexis Bittar وحذاء YSL.

راشيل زيجلر في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

أبهرت نجمة West Side Story راشيل زيجلر حضور الحفل  بفستان أحادي اللون من Carolina Herrera.

تم تصميم ثوب زيجلر الشبيه بثوب الأمراء مع تنورة من التول ذات طبقات، مع قطعة علوية بها فتحة صدر جريئة.

مادلين كلاين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

بدت نجمة أوتر بانكس مادلين كلاين مذهلة في فستان من Mônot تم تصميمه بفتحات وخط ياقة، واقترن الفستان الجريء بقفازات بطول الكوع وأساور من الماس.

إيريكا بانكس في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021.

ارتدت إيريكا بانكس فستانًا فضيًا مصممًا بفتحة عند الخصر وشكل علوي يشبه الكورسيه مع كعب فضي ومجوهرات.

- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا جنيفر لوبيز حفل جوائز الموشيقي الأمريكية كلوي بيلي ميكي جايتون راشيل زيجلر

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وائل لطفي

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