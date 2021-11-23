الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التشييد والبناء»: معوقات التصدير تحرم مصر من 150 مليار دولار سنويًا

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن حجم التعاون بين مصر ودول افريقيا يشهد نموًا هائلًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،الذى نجح فى استعادة دور ومكانة مصر في القارة السمراء.

وتابع عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مصر تمتلك مواد خام نادرة منها  الحجر الجير والطفلة المستخدمة في تصنيع الأسمنت وهناك آليات للتنسيق مع الدول الإفريقية لزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخامات للمصانع في إفريقيا.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية لمصانع الأسمنت في مصر بلغت  80 مليون طن سنويًا واحتياج السوق المحلي 47 مليون طن، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تحرم الشركات من التصدير، فالكميات المصدرة إلى إفريقيا لا تتجاوز 500 ألف طن رغم أن حجم صادراتنا فى 2010 تخطى الـ 10 ملبون طن. 

وأكد “عبد العزيز” أنه جاري دراسة المشاكل التي تواجه تصدير كابلات الكهرباء والمحولات ولوازمها إلى إفريقيا،  مُشيرًا إلى أن تلك المشاكل تحرم مصر من صادرات تتجاوز قيمتها الـ15 مليار دولار سنويًا، وكذلك الحال بالنسبة لصناعة الأسمنت.

وأضاف أنه فى حالة إزالة معوقات التصدير فسترتفع قيمة صادرات مصر من مواد البناء إلى 150 مليار دولار سنويًا. 

وقال رئيس الاتحاد إن هناك بعض المعوقات التي تواجه صناعة الأسمنت منها أسعار الطاقة ووقف البناء مما أدي إلي زيادة المخزون من الأسمنت ولابد من فتح بدائل جديدة لتصدير هذه الكميات لمنع خسائر هذه الصناعة الكبيرة.

حسن عبد العزيز يطالب بضرورة معوقات تصدير الاسمنت مواد البناء لافريقيا علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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