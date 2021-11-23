انتشار أمنى مكثف لتسليم مجلس إدارة الزمالك لمرتضى منصور

شهد محيط نادي الزمالك انتشارا أمنيا مكثفا خلال إجراءات تسليم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

وانتشرت قوات أمن الجيزة بحضور عدد من القيادات بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بمحيط النادي لتأمين عملية تسليم مجلس الإدارة.

ولم يحضر مرتضى منصور حتى الآن لمقر النادي، بينما توافد أعضاء مجلس النادي لاستلام مهامهم.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس، إلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمدير المالي، والمدير التنفيذي للنادي الأبيض.

وأشار قرار وزارة الرياضة إلى تولي مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات المقررة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا جاء على النحو التالي:

«بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لعام 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لعام 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة، وعلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لعام 2021 وتعديلاتها، وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 429 لسنة 2020 بتعيين المدير التنفيذي للمجلس القومي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 434 لعام 2020 بشأن فحص جانب من أحمال مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75، وللصالح العام».

وتقدمت اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب باستقالتها؛ استعدادا لخوض الانتخابات القادمة للنادي التي من المفترض الدعوة لها خلال أيام قليلة، حيث تنتهي مدة مجلس مرتضى منصور.